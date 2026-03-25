Renato Albani confirma apresentação na capital paraense com nova turnê

Belém recebe no dia 11 de abril de 2026 um dos maiores fenômenos da comédia stand-up atual: Renato Albani. O humorista desembarca no Hangar Centro de Convenções com seu novo espetáculo, consolidando uma trajetória que transformou o ex-engenheiro capixaba em uma referência nacional do riso. Conhecido por sua capacidade de lotar teatros e arenas, Albani traz para o público paraense o estilo observador e direto que marca sua carreira desde o início no grupo Comédia 027, em 2010.

A caminhada de Albani é definida por números expressivos e uma conexão genuína com o cotidiano. Após mudar-se para São Paulo em 2014, o comediante enfileirou sucessos como os especiais “Em Pé no País” e “Alguém Me Explica o Mundo”. O ponto de virada definitivo veio com “Zona de Conforto”, assistido por mais de 250 mil pessoas, e a consolidação internacional com o especial “O Plano Era Bom”, lançado no Prime Video. Em 2025, o humorista alcançou a marca de 3,1 milhões de visualizações no YouTube com “Assim Caminha a Humanidade”, projeto que resgatou memórias afetivas das décadas de 1990 e 2000.

VEJA MAIS

Atualmente, o artista vive o auge de sua maturidade criativa. Com mais de 4,7 milhões de seguidores no Instagram e centenas de milhões de visualizações em seus canais digitais, Albani expandiu sua atuação para além dos palcos, lançando o livro de crônicas “É Raro, Mas Acontece Muito” e atuando como embaixador de plataformas globais. O show em Belém faz parte da turnê “A Ignorância é uma Dádiva”, texto que o humorista considera o melhor de sua trajetória e que precede a gravação histórica de seu novo especial em um estádio no Espírito Santo.

No palco do Hangar, o público poderá conferir de perto o humor afiado que explora as contradições da vida adulta, relações humanas e comportamentos sociais. A apresentação em abril reafirma a posição de Renato Albani como um dos nomes mais fortes da indústria do entretenimento no Brasil, unindo diferentes gerações através de histórias pessoais que geram identificação imediata.

Agende-se

Data: 11 de abril de 2026

Horário: 19h e 21h

Local: Hangar Centro de Convenções, Belém/PA

Ingressos: ingressodigital.com