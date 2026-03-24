Margarida Schivasappa celebra 39 anos com show em homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho
Show reúne Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens no palco
O espetáculo “Show Cartola e Cavaquinho” celebra os 39 anos do Teatro Margarida Schivasappa na próxima quinta-feira (25), às 20h, com Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens, sob a direção de Emílio Meninéa e Luiz Pardal. As entradas estão à venda no site Ingressos Mix.
VEJA MAIS
A apresentação integra a programação de aniversário do teatro e reúne no repertório músicas de Cartola e Nelson Cavaquinho, compositores do samba brasileiro. Entre as canções previstas estão “Juízo Final”, “A Flor e o Espinho”, “Acontece”, “Cordas de Aço”, “As Rosas Não Falam” e “O Mundo é um Moinho”, que fazem parte do repertório da música popular brasileira e já foram interpretadas por diferentes artistas.
Com duração de pouco mais de uma hora, o espetáculo também inclui músicas como “Tive Sim”, “Vou Partir”, “Ensaboa”, “Juízo Final” e “Alvorada”.
No palco, os intérpretes serão acompanhados por músicos que integram a banda do espetáculo. Entre eles estão Cardoso, no violão de seis cordas; Maurinho, no violão de sete cordas; Marcos Puff, no clarinete; além de Luiz Pardal, no bandolim e piano. Na percussão, participam Emílio Meninéa, Muka de Souza e Bruno Mendes.
Homenagens durante o espetáculo
Durante a apresentação, também estão previstas homenagens a nomes da cultura paraense. Entre os homenageados estão Gilson Rodrigues, Roberto Pinto, Jaime Bibas e Biratan Porto.
Os homenageados atuam em áreas como música, artes visuais e comunicação. Biratan Porto é o autor da caricatura de Cartola e Nelson Cavaquinho utilizada na identidade visual do espetáculo.
Serviço:
Show “Cartola e Cavaquinho” com Andréa Pinheiro, Hélio Rubens, Marianne Lima e Olivar Barreto
- Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026
- Hora: 20h
- Local: Teatro Margarida Schivasappa – na Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos, Belém - PA
- Ingressos à R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).
- Ingressos online: https://ingressomix.com
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA