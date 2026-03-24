Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Margarida Schivasappa celebra 39 anos com show em homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho

Show reúne Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens no palco

O Liberal
fonte

Apresentação ocorre na quinta-feira (25), às 20h, com direção de Emílio Meninéa e Luiz Pardal (Divulgação)

O espetáculo Show Cartola e Cavaquinho” celebra os 39 anos do Teatro Margarida Schivasappa na próxima quinta-feira (25), às 20h, com Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens, sob a direção de Emílio Meninéa e Luiz Pardal. As entradas estão à venda no site Ingressos Mix.

A apresentação integra a programação de aniversário do teatro e reúne no repertório músicas de Cartola e Nelson Cavaquinho, compositores do samba brasileiro. Entre as canções previstas estão “Juízo Final”, “A Flor e o Espinho”, “Acontece”, “Cordas de Aço”, “As Rosas Não Falam” e “O Mundo é um Moinho”, que fazem parte do repertório da música popular brasileira e já foram interpretadas por diferentes artistas.

Com duração de pouco mais de uma hora, o espetáculo também inclui músicas como “Tive Sim”, “Vou Partir”, “Ensaboa”, “Juízo Final” e “Alvorada”.

No palco, os intérpretes serão acompanhados por músicos que integram a banda do espetáculo. Entre eles estão Cardoso, no violão de seis cordas; Maurinho, no violão de sete cordas; Marcos Puff, no clarinete; além de Luiz Pardal, no bandolim e piano. Na percussão, participam Emílio Meninéa, Muka de Souza e Bruno Mendes.

Homenagens durante o espetáculo

Durante a apresentação, também estão previstas homenagens a nomes da cultura paraense. Entre os homenageados estão Gilson Rodrigues, Roberto Pinto, Jaime Bibas e Biratan Porto.

Os homenageados atuam em áreas como música, artes visuais e comunicação. Biratan Porto é o autor da caricatura de Cartola e Nelson Cavaquinho utilizada na identidade visual do espetáculo.

Serviço:

Show “Cartola e Cavaquinho” com Andréa Pinheiro, Hélio Rubens, Marianne Lima e Olivar Barreto 

  • Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026
  • Hora: 20h
  • Local: Teatro Margarida Schivasappa – na Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos, Belém - PA
  • Ingressos à R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).
  • Ingressos online: https://ingressomix.com
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Teatro Margarida Schivasappa

cartola

nelson cavaquinho

show em belém

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda