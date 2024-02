Enquete UOL BBB: Quem sairá do programa segundo a parcial?

O 10º Paredão do BBB 24 oferece a opção de três participantes para os votos eliminatórios do público: Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho. O brother que receber mais votos será o próximo eliminado do reality, na terça-feira (27).

VEJA MAIS:

De acordo com uma enquete sobre quem será o eliminado da semana, realizada pelo UOL, Rodriguinho desponta como o favorito da eliminação, com 47,8% dos votos…

Lucas Henrique e Fernanda ficaram em segundo plano na preferência da eliminação, com 29,09% e 23,11% dos votos, respectivamente…

Vale lembrar que a enquete ainda é parcial, e não confere dados absolutos sobre os votos que estão sendo computados para a eliminação no BBB 24.