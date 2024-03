Enquete UOL BBB: Quem pode ter 90% dos votos para eliminação?

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no 13º Paredão do BBB 24. Segundo uma parcial divulgada pelo site UOL, (Globo). Confira o que indica a parcial da enquete do UOL, Raquele será eliminada na terça-feira, 19, com 92,25% dos votos, seguida de Alane com 5,35% dos votos e Beatriz com apenas 2,4% da votação popular.

Aliadas no jogo, Alane e Beatriz têm menos chances de sair do reality. Caso a eliminação de Raquele se concretize, ela baterá até então o recorde de rejeição da edição de 2024 do programa.