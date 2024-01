Enquete BBB UOL: Confira quem deve ser o primeiro eliminado, segundo parcial da enquete

O primeiro paredão do BBB 24 já está formado com Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. Além da berlinda, a Prova do Líder também foi decidida na terça-feira (9) e quem levou a melhor foi a pipoca Deniziane. Na formação do paredão, a líder indicou Maycon e, pela casa, Giovanna e Yasmin Brunet foram as mais votadas. Saiba quem deve ser o primeiro eliminado, segundo a parcial da enquete UOL.

Nesta edição, o público vota em quem deve continuar no programa. O resultado da votação só sai na quinta-feira (11), mas parciais das principais enquetes do BBB 24 já mostram qual será o resultado da primeira berlinda. Vale ressaltar que as votações expressas nas enquetes não têm influência direta sobre o resultado oficial do programa da TV Globo.

Uma das principais enquetes sobre o reality é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhares de internautas e, por volta de 11h40, desta quarta-feira (10), mais de 20 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

Na parcial, Yasmin Brunet aparece como a mais votada para ficar no BBB, chegando a 49,17% dos votos, liderando as intenções. A modelo está isolada em primeiro lugar e a participante escolhida pelo Puxadinho, Giovanna, em segundo, com 31,42%. Já o merendeiro da edição, Maycon, é indicado como o primeiro eliminado, com 19,41% dos votos.

Yasmin Brunet: 49,17%

Giovanna: 31,42%

Maycon: 19,41%

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)