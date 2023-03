Casa do Reencontro: Larissa e Fred Nicácio vencem a votação e retornam ao BBB 23

Depois de 48 horas de confinamento na Casa do Reencontro, Larissa e Fred Nicácio retornaram ao Big Brother Brasil 23. Eles disputaram as vagas no game com Key Alves, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília por meio de votação popular. Pelo resultado, Larissa alcançou um percentual de 30,86%, enquanto Nicácio ficou com 25,12%.

Ambos foram recebidos com muita emoção. Larissa correu para os braços das amigas Bruna Griphao, Aline e a Amandinha. Enquanto Fred seguiu com a Sarah, Marvvila, Domitila, Ricardo, Cesar Black e o Gabriel.

[twitter=1639098696196399104]

O que foi a Casa do Reencontro no BBB 23?

A Casa do Reencontro foi uma iniciativa inédita para conseguir suprir duas semanas de programação dentro do reality. Isso porque MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos na semana passada por suposto assédio contra a mexicana Dania Mendez, que veio ao Brasil por meio de intercâmbio com o "La Casa de Los Famosos". Ambos já prestaram depoimento na Polícia Civil do Rio de Janeiro.