BBB 23: Sarah conquista reinado da semana; veja como foi a prova

A Prova do Líder desta quinta-feira (23) envolveu agilidade e estratégia. Os brothers foram divididos em dupla, com excessão da Domitila que foi vetada por Bruna Griphao. Os dois melhores tempos na dinâmica principal, Alface e Sarah, seguiram para a fase final. Na segunda fase da dinâmica, de sorte, Sarah levou a melhor e foi coroada a líder da semana no Big Brother Brasil.

(Foto: Reprodução / TV Globo)

Veja a formação das duplas:

Cezar e Bruna Amanda e Aline Wirley Gabriel Santana e Marvvila Sarah Aline e Ricardo

Na primeira fase, os participantes tinham que encher um recipiente e correr até o segundo brother. Nesse momento, era preciso repassar o líquido para o outro e encher uma estrutura até a faixa indicada. Quem concluísse a prova no menor tempo e pegasse uma bolinha, seguiria para a segunda fase. Os mais rápidos foram: Amanda e Aline Wirley e Sarah Aline e Ricardo.

Na última etapa, os brothers tiveram que acertar, individualmente, onde estavam dois amaciantes escondidos em armários. Sarah foi mais sortuda e levou o líder e 20 mil reais.

Os Vips da semana são: Sarah, Marvvila, Ricardo e Gabriel.