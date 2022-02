Big Fone: Bruna atendeu a ligação e mandou Gustavo direto ao paredão

Foi durante o programa ao vivo, desta sexta-feira (18), que o Big Fone tocou pela primeira vez no Big Brother Brasil, BBB 22. Os Brothers e as Sisters foram pegos de surpresa. A dançarina Bruna foi a mais rápida entre os 17 participantes a atender o telefonema e mandou o Gustavo direto para o paredão do próximo domingo (20).

Mais cedo, os Brothers já comentavam a possibilidade do Big Fone tocar hoje. Arthur passou uma bom tempo no jardim. Eliezer, Eslovênia e Vinícius comentaram na cozinha. O empresário Eli afirmou que seria ao vivo, pela noite: "É muito possível".





O anúncio desta ligação foi dada pelo próprio diretor do reality, J. Boninho, na noite de ontem, pelas Redes Sociais, um pouco antes da quinta prova do líder.

No mesmo dia o apresentador Tadeu Schmidt comentou como será a dinâmica da semana. Veja:

Quinta-feira (17/02)

Prova do Líder

Sexta-feira 18/02

Big fone ao vivo no programa – com indicação imediata ao Paredão,

Sábado (19/02)

Prova do Anjo

Domingo (20/02)

Paredão Triplo:

Anjo imuniza um.

Líder indica um.



Emparedado pela indicação do Big Fone.

Casa dividida em três grupos:

Cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Bate-Volta