Thiaguinho estará na próxima festa do 'BBB'

Os participantes do BBB 22 estão há três semana sem shows de artistas nas festas do reality. Mas, no sábado (19), eles serão surpreendidos com um show de Thiaguinho, um dos artistas favoritos do elenco. O pagodeiro tem as músicas cantadas quase diariamente no programa, como o refrão "A gente não vai errar" da canção "Deixa Tudo Como Tá", que virou meme durante as eliminações.

Thiaguinho já se apresentou quatro vezes no BBB. Dessa vez, além dos próprios sucessos, ele vai cantar também as múscas de outros artistas de pagode.

A Globo adiantou que o cardápio da festa inclui "pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e balas". Nesta sexta-feira (18), não haverá prova ou festa, pois o Big Fone vai tocar à noite.

Nas últimas semanas, os brothers ficaram preocupados com a ausência de shows musicais nas festas de fim de semana, uma tradição do reality. Eles chegaram a questionar se as apresentações foram suspensas por conta de uma piora na pandemia de Covid-19, ou se a e se a edição estava com audiência baixa demais.