Eliézer gastou R$ 14 mil em harmonização facial para o BBB 22

De vez em quando vem à tona a notícia de algum participante do BBB que fez hamornização facial para ficar mais bonito na casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com os brothers, o empresário Eliézer contou que pagou R$ 14 mil reais pra fazer uma harmonização facial antes de entrar para o reality. Queixo desalinhado e o rosto muito fino foram as principais queixas dele, que se inspirou no DJ Alok para fazer o procedimento.

O especialista em harmonização facial e diretor da Academia da Face, Willian Ortega, afirma que a linha da mandíbula é fundamental na composição da harmonia facial. “Ela é quem dá forma e fornece a estrutura para o rosto. Seu preenchimento é indicado para o homem que deseja ter como resultado um formato mais quadrado, com a linha da mandíbula definida e evidente”, declara.

Segundo ele, podem ser realizados preenchimentos com o uso de ácido hialurônico, ácido deoxicólico e botox. “A volumização de malar, além de deixar o rosto mais jovem, consegue trazer harmonia entre olhos, boca e nariz promovendo a beleza do contorno e dos ângulos faciais”, completa.