BBB 24: Relembre outras dinâmicas em que os brothers tiveram que destruir lembranças dos familiares

O Sincerão da última segunda-feira (19), mexeu com o emocional dos confinados do BB24. Na dinâmica, os brothers tiveram que triturar as cartas enviadas pelos familiares dos confinados. Na web, muita gente julgou o jogo como 'torturante', mas, esta não é a primeira vez que o Big Boss propõe uma dinâmica como essa. Relembre outras edições na qual os confinados tiveram que destruir os presentes dos familiares.

VEJA MAIS:

Assim como em 2024, a edição do BBB17 contou com uma Prova do Anjo onde os participantes também precisavam destruir as cartas enviadas pelos familiares dos confinados. A sister paulista, Roberta, foi quem venceu essa dinâmica.

A dinâmica foi durante a Prova do Anjo, e quem ganhou foi Roberta (Reprodução: Tv Globo)

No ano seguinte, algo parecido aconteceu. Na prova do anjo do BBB 18, cada confinado tinha duas memórias e precisava destruir o de um outro participante. Quem venceu a dinâmica foi o Viegas. Ele recebeu o vídeo da família, dois mil reais, um almoço e ficou com a lembrança. Na época, a participante Paula foi criticada porque destruiu as lembranças dos participantes sorrindo.