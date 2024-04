BBB24: Sisters do Quarto Fada 'invadem' Quarto Gnomo e fazem festa com brothers rivais

MC Bin Laden começou a cantar "Banzeiro", musica de Dona Onete e que ficou marcada no BBB 24 por conta de Alane. Logo em seguida ele, as sisters do Quarto Fadas começam a cantar juntas com o funkeiro no banheiro.

Os brothers voltam para o Quarto Gnomo e, minutos depois, o trio do Quarto Fada entra no cômodo cantando 'Tá Tranquilo, Tá Favorável', sucesso do funkeiro. Não demora muito e todos os brothers começam a cantar e pular juntos. Depois eles voltam a cantar "Banzeiro" e outras músicas que marcaram a temporada.

O momento ficou marcado como uma "trégua" entre os desentendimentos dos grupos rivais.