BBB 24: Gretchen recria dança de Isabelle e declara torcida para manauara

Gretchen revelou sua torcida pela participante Isabelle, do BBB 24, após a sister ser enviada ao paredão. A cantora compartilhou um vídeo nas suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (29), recriando a dança que a manauara faz no reality show da TV Globo.

A artista postou o registro no seu perfil do Instagram. Nele, Gretchen aparece usando uma maquiagem inspirada na estética indígena e dançando a música Isa-A-Bela, do Boi Bumbá Garantido e David Assayag. Na legenda, declarou: "Bora, Isabelle Nogueira. Estamos contigo. Minha amiga guerreira, linda, encantadora e corajosa".