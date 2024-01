BBB 24: Segundo Ana Clara, 'Sincerão' desta segunda-feira tem grande potencial para barraco

Hoje é dia de Sincerão na casa do BBB 24. E segundo a apresentadora da Globo, Ana Clara, a noite é propícia para barraco, confusão e gritaria. A ex-BBB não escondeu que está gostando da nova dinâmica do Sincerão.

Segundo Ana Clara, "na época do Jogo da Discórdia, todo mundo tentava falar muito e ninguém falava nada. E depois, era uma reciclagem do mesmo assunto. No Sincerão, as pessoas que estão ali são as que estão no paredão, o Líder, que estão movimentando a casa", afirmou.

Ana Clara reforçou ainda que ela espera muitos assuntos para hoje. "Temos uma formação de Paredão bem diferente. Provavelmente deve ter cinco pessoas, e essas cinco vão poder falar o que elas pensam. A casa está em um momento mais quente de tretas e barracos, acho que vai ser um Sincerão excelente para gente acompanhar".