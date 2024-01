BBB24: Juninho questiona Wanessa após sister escolher Davi para competir por bolsa de estudos

Após alguns brothers participarem de uma ação em que ganharam bolsas de estudos na tarde desta segunda, 29, Juninho questiona Wanessa sobre ter escolhido Davi para competir pelos prêmios junto a ela no BBB 24.

"Estou até agora sem entender porque tu chamou logo o Davi", diz o brother. "Estava falando com a cunhã agora. Quando estou falando de pessoas assim, a gente tem mania de achar que as pessoas são... ou é preto ou é branco... que as pessoas são só duas nuances, ou ela é má ou ela é boa. Uma pessoa como o Davi tem milhões de qualidades também, de outras coisas... Hoje, por alguma razão, eu pedi para Deus me mostrar caminhos. Acordei, dormi duas horas, acordei e fiquei aqui sozinha. Fiquei a manhã inteira aqui com ele", começa a explicar Wanessa.

"Mas quer que eu dê minha bolsa para você a minha? Eu te dou a minha", diz Wanessa. Mais tarde, a cantora recebe um alerta avisando que os prêmios não podem ser compartilhados fora do programa.