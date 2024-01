BBB 24: confira que horas começa o Sincerão e como será a dinâmica da casa

Os participantes do BBB 24 terão a oportunidade de tentarem mudar a opinião dos telespectadores hoje (29) com o conhecido Sincerão. A nova dinâmica substituiu o Jogo da Discórdia.

Agora somente os emparedados Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, além do Líder MC Bin Laden, podem participar do Sincerão. O Líder MC Bin e a indicada por ele Isabelle discutiram na madrugada desta segunda-feira (29), após a formação do 6º Paredão.

Seguindo a grade da emissora, o Big Brother Brasil começa ao vivo às 22h25 (horário de Brasília). Os espectadores podem assistir pela TV ou pelo Globoplay. A dinâmica pode ser acompanhada na TV aberta ou no streaming pelos assinantes.