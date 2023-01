BBB 23: Bruna Griphao diz ter sido ameaçada por bissexualidade heteroafetiva; entenda o termo

No elenco do BBB 23, Bruna Griphao abriu o jogo sobre a sexualidade na tarde desta quarta-feira (18), durante uma conversa na casa com Gabriel Santana. A atriz contou que sofreu ameaças ao se descobrir bissexual heteroafetiva.

A jovem relatou que sente atração por homens e mulheres, mas só namorou com rapazes até então. diz que é bissexual heteroafetiva, ou seja, fica com homens e mulheres, mas só se relacionou com homens até hoje.

"Mas tipo, eu me atraio tanto quanto. Sou bissexual, heteroafetiva. Cada pessoa, é uma sabe... Cara, eu não acredito que eu falei", lembrou a jovem, ao se dar conta que falou abertamente sobre sua bissexualidade no reality show da Globo. "É isso, amiga", disse Larrissa, que tava ouvia a conversa.

Já Gabriel se diz biafetivo. "Eu sinto atração pelos dois, mas atração sexual por caras é muito raro. Já beijei muito homem, mas atração sexual... Eu queria, um dia", disse o ator.

Atriz foi ameaçada antes de entrar no reality

Bruna revelou ainda que sofreu ameaças e não se sentiu confortável ao contar para seus pais sobre sua sexualidade. "Eu contei pro meu pai porque, na época, eu tava recebendo um monte de ameaça. Foi horrível. Aí ele perguntou: 'Tá, mas porque você tá recebendo essas ameaças?', e eu fui contar. Parecia que eu tava contando pra ele uma promiscuidade, sabe? Eu fiquei com muita vergonha de contar", relembrou.

O que é a bissexualidade heteroafetiva?

O termo bissexualidade heteroafetiva se refere a pessoas que sentem atração por homens e mulheres, mas que se relacionam afetivamente apenas com o sexo oposto.