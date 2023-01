BBB 23: Key e Gustavo falam sobre primeiro beijo do reality; atleta não deixa barato: 'mais gostoso'

Desde os primeiros momentos dentro do Big Brother Brasil, o agroboy Gustavo tem investido pesado na jogadora de volei Key Alves. Nesta quarta-feira (18), no quarto "Fundo do Mar", os brotheres iniciaram uma conversa sobre o primeiro beijo do reality. Fred Nicácio incentivou o romance dos dois, empolgado com a festa que terá como atração a cantora Anitta. Com informações do Gshow.

Gustavo disparou: "Diz ela que vai dar um beijão hoje, viu? Ela falou assim: 'Vou dar um beijo na sua boca hoje'".



Fred Nicácio apoia: 'Acho que hoje tem que ter beijinho'. Eles riem e o médico gosta da ideia: "Acho que hoje tem que ter beijinho...".

Mais tarde, ainda no quarto, a atleta não deixa barato: "Minha mãe deve estar falando que eu sou a mais sortuda da casa porque tô agarrada com o cara mais gostoso da casa".