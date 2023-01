BBB 23: saiba o signo de cada um dos participantes do reality e o que esperar da edição

Mal o jogo começou dentro do Big Brother Brasil e muitos jogadores começaram a sentir a pressão do confinamento. Já teve choro, deboche, xaveco e muita fofoca. E a tendência é essa. De acordo com o horóscopo, dos 22 participantes, nove são do elemento água no zodíaco. Veja o que significa, os signos de cada participante e o que esperar do BBB 23.

Quais os signos de cada participante do BBB 23?

Elemento água:

Antonio "Cara de Sapato" - Peixes

Bruna Griphao - Peixes

Cezar - Peixes

Cristian - Peixes

Domitila Barros - Câncer

Fred Nicácio - Peixes

MC Guimê - Escorpião

Paula - Câncer

Sarah Aline – Escorpião

Elemento fogo:

Marília - Áries

Ricardo - Áries

Amanda - Áries

Bruno - Sagitário

Aline Wirley - Sagitário

Elemento terra:

Fred – Touro

Larissa - Touro

Marvvila - Touro

Key Alves - Capricórnio

Elemento ar:

Gabriel - Libra

Gabriel Santana - Libra

Gustavo - Aquário

Tina - Gêmeos

O que esperar dos participantes do BBB de água?

Os BBB 23 dos signos do elemento água podem se sentir pressionados ou mal interpretados. Sentem ciúmes, vão chorar muito e ficarem perdidos no jogo. Alguns famosos "plantas" virão desse grupo. Por outro lado, são bons de manipulação e preferem estar em grupo. O romance pode rolar solto!

O que esperar dos participantes do BBB de ar?

Os BBB 23 dos signos de elemento ar vão ser estrategistas e usarão a comunicação ao seu favor. Por se adaptar facilmente, é possível que seja leva e traz de uma situação. Pontos negativos é que não aguentam a ideia de estar presos, isolados e são imprevisíveis.

O que esperar dos participantes do BBB de fogo?

Os BBB 23 dos signos de elemento fogo vão chegar para jogar. São bons de discussão e não levam desaforo para casa. É bem possível que se arrisquem a formar grupos estratégicos para cada um dos objetivos como "ganhar provas" e "tomar à frente na indicação de nomes para sair do jogo". São fortes oponetem, mas pecam na pressa.

O que esperar dos participantes do BBB de terra?

Os BBB 23 dos signos do elemento terra vão dar o que falar nesta edição. São críticos demais consigo e com que estão ao redor, podem ter picos de ansiedade, o que desestabiliza a casa e também faz com que ser percam na racionalidade exagerada.