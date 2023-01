Signo 18/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (18/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É provável que você esteja cauteloso com algumas modificações na vida nos últimos dias. O processo é normal e vai passar. Siga os institntos e reveja se vale arriscar.

Touro (21/04 - 20/05)

O alinhamento dos astros, hoje, pode fazer com que você reviva alguns edos, traumas, tabus e situações obscuras. A dica é trabalhar a mente, continuar positivo e só deixar que a intuição lhe guie.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia pode ser de tensão. No trabalho, esteja mais flexível. Permita-se absorver novas ideias. Os astral quer jogar luz a tudo isso para lavar a alma. É importante vencer crenças e preconceitos.

Câncer (21/06 - 22/07)

No tenha medo de arriscar. Está na hora de sair da rotina e organizar os pensamentos para o que a vida reserva. Talvez sua insegurança possa estar atrapalhando o seu aprendizado. Só vá!

Leão (23/07 - 22/08)

Permita-se aceitas às consequências e siga com a mente tranquila. Nem sempre os planos vão ser da forma que nos organizamos. Levante a cabeça, agradeça pelas oportunidades e peça, sempre, por entendimento pelos ciclos que vão surgir.

Virgem (23/08 - 22/09)

A sua mente tem lhe guiado para direções não tão seguras. Cabe, no dia de hoje, fazer a velha refoma íntima e ver o que é necessário na sua vida. Não existe vitória mais gloriosa do que a de vencer a si mesmo.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um bom momento para conversar e ter trocas sinceras. Não guarde mágoas. Não é hora de desistir dos seus sonhos. Vale se reorganizar ou mudarde foco. Permita-se a olhar nas entrelinhas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de sensibilidade e com oportunidades decrescimento pessoal. Abandone as inseguranças e escolha acreditar no amanhã. O jogo está virando ao seu favor. Continue a cuidar mais da sua saúde e da rotina.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não será fácil mudar de rota, mas os novos caminhos lhe permitirão vivencia um novo bom e justo para você e ao que se quer construir. É preciso saber se adaptar às necessidades de quem queremos por perto.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide mais das suas emoções. Não se apegue ao passado. É hora de se abrir às oportunidades. É importante aprender com as situações cotidianas, sem se deixar drenar energeticamente. Procure perceber melhor o que está no entorno.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia promete muita profundidade. Esteja aberto a novas situações e reviravoltas no campo íntimo. Mas lembre-se! Para acertividade, a sua comunicação precisa ser mais direta e pontual.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mantenha a autoconfiança. A sua sedução e o seu poder de persuasão estão em alta, mas é preciso saber dosar as coisas. É hora de filtrar o que realmente tem valor para você.