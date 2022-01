'BBB' não fala mais a porcentagem para os eliminados; entenda o porquê

Quem acompanha o "Big Brother Brasil" (BBB) já deve ter percebido que a porcentagem dos competidores não é mais mencionada no momento da eliminação. Para os que adoraram ver a reação dos participantes ao ouvir os altos números, se decepcionaram e se perguntam o motivo que levou a essa nova dinâmica.

De uma forma geral, as pessoas acreditam que não informar a porcentagem ajuda a não interferir no jogo interno, para não deixar os confinados sabendo quem é mais forte ou fraco. Outra teoria é que não informando os números da eliminação, pode confundir mais quem está confinado.

As opiniões são muitas, mas nenhuma confirmada. A Rede Globo não se pronunciou acerca da decisão de informar a porcentagem para o eliminado somente depois que deixa o confinamento.

Na ausência da porcentagem, o que tem bombado entre os telespectadores são as entrevistas do "Rede BBB", programa exibido nas noites de terça-feira, logo após a eliminação de um "brother". Na ocasião, eles conseguem ter dimensão de tudo o que ocorreu no programa e têm acesso a um quadro comparativo de porcentagens.

Na edição do BBB21, o público se divertiu ao acompanhar as inúmeras reações dos ex-participantes ao saber que a cantora Karol Conká tinha recebido 99,17% de votos. Entre elas, a que mais bombou entre os fãs do reality foi a do economista Gilberto, conhecido como Gil do Vigor. Veja: