De meio milhão para R$ 1,5 milhão: veja tudo que mudou no BBB ao longo de 22 anos

O programa Big Brother Brasil (BBB) está chegando na 22ª edição e, desde então, já sofreu inúmeras mudanças, como, por exemplo, a estreia foi em 29 de janeiro de 2002, com uma segunda temporada sendo exibida no mesmo ano e a partir da 3ª edição, passou a ser anual. Também ocorreram mudanças de apresentadores, no número de participantes e o principal, o valor do prêmio aumentou.

Participantes

No início, o programa selecionou 12 participantes. Agora, o reality conta com 20 competidores. Na edição comemorativa do reality, o BBB20 trouxe uma novidade que agradou a todos: o elenco foi composto por anônimos e famosos, conhecidos como pipoca e camarote.

A novidade agradou o público, quebrou recordes de audiência e um paredão protagonizado entre Manu Gavassi e Felipe Prior entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. Além disso, mostrou a influência que o programa ainda tem entre os brasileiros. Neste ano, no BBB22, Boninho,o diretor do programa, manteve o mesmo formato de participantes.

(Reprodução / Redes Sociais)

Logomarca

Com o passar dos anos, a logomarca do BBB ganhou nova roupagem. Criada em 2002, a logomarca azul foi usada até a edição de 2017, quando foi alterada para laranja. Depois dessa alteração, a imagem ficou muito mais 'clean', com fundo branco, dando foco somente para o nome do programa

(Reprodução / Redes Sociais)

Apresentadores

Você sabia que o Big Brother Brasil já foi apresentado por duas pessoas? Em 2002, ano de estreia do programa, Marisa Orth dividiu os palcos por quantos episódios com Pedro Bial. A partir da 17º edição, Tiago Leifert apresentou o programa e foi um sucesso entre o público, mas anunciou a sua saída como apresentador no final de 2021. Para o BBB22, que estreia na próxima segunda (17), o reality será comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt.

Legenda (Reprodução / Redes Sociais)

Prêmio

O mais cobiçado dos participantes também já sofreu alterações: o prêmio. Até 2004, o valor era de 500 mil reais. No BBB5, vencido por Jean wyllys, o prêmio foi de R$1 milhão. Desde 2010 que os participantes disputam o valor de R$1,5 milhão.

Paredões

O mais temido entre os confinados também sofreu alterações. A partir do BBB8, foram incluídos os paredões triplos. Nos primeiros anos do programa, eram informados aos participantes qual a porcentagem de votos que cada um recebeu. Além disso, a votação do público também sofreu alterações e o telespectador precisa realizar um cadastro para emitir qualquer voto. Antes, o voto era por telefone. Outra mudança muito celebrada pelo público são os paredões falsos, que já aconteceu com Ana Paula e Gleici na edição 18. Essa dinâmica é capaz de mudar todo o jogo!