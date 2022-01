Game do Big Brother Brasil: Veja como usar o jogo do reality show da Globo

Os preparativos para a 22ª edição do ‘Big Brother Brasil’ já estão agitando a internet desde o primeiro dia do ano, com inúmeras apostas e listas de supostos famosos que podem entrar na casa mais vigiada do Brasil. Visando aumentar ainda mais a popularidade do reality, a Rede Globo criou um fantasy game similar ao Cartola - de jogos de futebol - para garantir mais interação entre o público. Por isso, saiba detalhes e como usar o aplicativo.

Onde posso baixar?

O game já está disponível no Android e iOS, basta acessar à sua conta Globo, criar um nome de usuário para o perfil e montar o grupo selecionando os participantes. O prazo para criação começa na terça-feira após a eliminação e termina na quinta-feira, na prova do líder.

Como funciona?

Toda semana, os usuários poderão votar nos participantes que eles acreditam que podem ir para o paredão, para o grupo VIP ou Xepa, ser eliminado, quem será o anjo e outras opções. Conforme os acertos, o jogador acumula pontos e sobe no ranking geral.

(Reprodução)

Terá outras dinâmicas?

Sim. Além das já citadas, os usuários irão jogar conforme as dinâmicas da casa. Sempre que houver Big fone e provas, uma enquete será liberada para receber palpites. O objetivo dessa interação é fazer os internautas ganharem pontos extras para subirem de colocação.

Todo mundo pode acessar?

Não. O jogo ainda não está liberado para todos os usuários, porém, pessoas com assinatura no Globoplay já podem realizar o cadastro, mas sem acesso à tela do jogo. Outros interessados irão entrar em uma lista de espera.