Veja o que a astrologia prevê para o BBB 22; reality terá Vênus e Mercúrio retrógrados

O ano de 2022 começa com muito foco na racionalidade e a revisão de planos, graças à influência de Vênus e Mercúrio retrógrado, segundo a astrologia. E o que isso pode influenciar na vida dos participantes do BBB 22 que inicia no próximo dia 17 de janeiro?

Confira o que a astrologia prevê para o BBB 22

A retrogradação de Mercúrio, que iniciará na próxima sexta-feira (14) e seguirá até o dia 4 de fevereiro, vai influenciar diretamente na comunicação. Mercúrio, por reger os signos de Gêmeos e Virgem, deve trazer dificuldades na clareza e tomada de decisões. Nessa fase, as pessoas ficam mais vulneráveis a desentendimentos e agressividade na comunicação interpessoal.

Como Mercúrio estará em Aquário e o signo rege, também, a tecnologia, essa retrogradação pode trazer problemas com os aparelhos eletrônicos e internet, e quem sabe até uma outra queda de alguma rede social importante (como aconteceu no ano passado e justamente no Mercúrio retrógrado).

Vênus, que está retrógrado desde 19 de dezembro de 2021, seguirá assim até 29 de janeiro deste ano no signo de Capricórnio. Vênus rege os signos de Libra e Touro e influencia os relacionamentos, que podem se retrair quando o planeta fica retrógrado. Nessa fase, as pessoas ficam mais vulneráveis a mágoas, carências e atitudes impulsivas. Somado ao Mercúrio retrógrado, as chances de brigas por motivos rasos são grandes no BBB 22.

Vênus também rege a estética, autoestima e parcerias profissionais, temas que serão levados mais a sério pela influência atual do signo de Capricórnio, signo que busca reforçar valores pessoais e conquistar a estabilidade e durabilidade nas relações e negócios. Assim, os participantes do reality irão pensar muito antes de formar suas alianças na casa, pois terão foco na durabilidade e bons resultados. As mulheres poderão ter um grande destaque por sua sensualidade e diplomacia na casa.

O lado bom desse momento é que os planetas retrógrados nos convidam a desacelerar e fazer um balanço sobre os nossos valores pessoais, escolhas, autoestima e relacionamentos (amorosos, familiares, profissionais e de amizade).

Em resumo: muita calma nessa hora para fechar ciclos, ajustar pendências e planejar projetos e relações novas para depois desse período.Com esse cenário astrológico, brothers e sisters com Libra e Touro fortes no mapa astral podem chamar atenção na casa pela sua sensualidade e simpatia. Já os de signo de Virgem e Gêmeos, assim como os demais signos do ar e da terra, podem passar pela primeira quinzena do reality com mais tranquilidade, focando na comunicação estratégica e inteligência emocional na construção de amizades e prevenção de conflitos.

Por outro lado, brothers e sisters com signos de fogo e água fortes no mapa astral podem passar por momentos de tensões e conflitos, seja com atitudes agressivas ou passionais, podendo até surgir a vontade de pedir para sair da casa. O telespectador pode começar a criar sua lista de favoritos e vilões a partir desse grupo.

Casa do BBB 22 deverá ficar dividida em dois grandes grupo

Tomando essas análise de temperamento e personalidades, é bem provável que a casa se divida nesses dois grandes grupos de aliados no início: ar e terra de um lado, e fogo e água de outro. O primeiro grupo entrará focado em controlar atitudes e emoções, enquanto que o segundo poderá se entregar intensamente às emoções e à vontade de mostrar autenticidade de viver o sonho de participar do reality.

Porém, após a finalização da retrogradação de Mercúrio e Vênus, essas formações de grupos podem mudar após os participantes realizarem um balanço das experiências intensas adquiridas na primeira quinzena do reality, e assim, iniciarem o mês de fevereiro com bastante vontade de conquistarem seu espaço na casa mais vigiada do Brasil.