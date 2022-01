Big Brother Brasil vai revelar participantes nesta sexta-feira (14); Veja cotados para o Camarote

O Big Brother Brasil confirmou pelo Twitter que vai revelar seus participantes da 22° edição nesta sexta-feira (14). Todos os nomes serão divulgados no decorrer da programação da Globo.

Quando o BBB 22 começa?

Falta pouco para mais uma edição do Big Brother Brasil. O BBB 22 inicia na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, logo após a novela Um Lugar ao Sol.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22, com apresentação de Tadeu Schmidt, terá um resumo todos os dias na Rede Globo, além da exibição da formação do paredão e da eliminação a cada semana. O Multishow também seguirá com a transmissão de uma parcela do reality show. O Globoplay exibe o reality-show 24 horas por dia.