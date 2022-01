'BBB 22': Confira como vai ficar o confinamento e o porquê de apenas um banheiro ter chuveiro

A edição do "Big Brother Brasil 22" vai ao ar a partir da próxima segunda-feira (17/01). Mas, a produção do programa já está divulgando alguns spoilers de como irá ficar a casa mais vigiada do Brasil. E a novidade mais surpreendente, e um tanto curiosa, é o fato da nova residência possuir apenas um banheiro com chuveiro.

De acordo com os produtores, o toalete foi pensando como forma de evitar o desperdício de água no programa. Todo o desing será em estilo retrô com blocos de cor, como se fosse um brinquedo cubo mágico. Os jogos de cores do programa não param aí. A organização também garantiu que a casa terá muito neon e o estilo xadrez.

O camarim dentro do banheiro, que é sucesso entre as sisters, será mantido. Outra coisa que também irá permanecer dentro do reality são os dois big fones na área externa, que servem para causar disputa entre os participantes quando se trata de paredão e premiações.