'Gil do Vigor': o significado do apelido de Gilberto do 'BBB 21'

Um dos favoritos ao prêmio de 1,5 milhão, Gilberto, o ‘Gil do Vigor’, fez história no BBB. Gil vigorou, mas deixou uma dúvida em que assistia o reality show: o que significa o ‘do Vigor’ em seu nome. De acordo com Gilberto, o apelido foi criado por uma amiga na faculdade.

"Eu chego na faculdade, eu não dou nem 'bom dia' para o povo. Eu falo: 'Como está esse vigor'?, explicou no começo do programa, quando ainda não havia conquistado fãs.

Quando o BBB 22 começa?

Falta pouco para mais uma edição do Big Brother Brasil. O BBB 22 inicia na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, logo após a novela Um Lugar ao Sol.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22, com apresentação de Tadeu Schmidt, terá um resumo todos os dias na Rede Globo, além da exibição da formação do paredão e da eliminação a cada semana. O Multishow também seguirá com a transmissão de uma parcela do reality show. O Globoplay exibe o reality-show 24 horas por dia.