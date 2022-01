BBB x A fazenda: entenda as diferenças entre os realitys

Quando se fala em realitys, a televisão brasileira oferece diversos, mas quando o assunto é repercussão, audiência e opiniões em redes sociais, o Big Brother Brasil (BBB) e A Fazenda são os preferidos. No entanto, as diferenças entre os dois programas são grandes.

As brigas, amizades, romances, expulsões e polêmicas podem ser vistas nos dois realitys. O objetivo dos participantes também é o mesmo: conquistar o prêmio milionário. Apesar disso, a rotina é diferente. Em A Fazenda, os confinados têm responsabilidades com os animais, precisam cuidar de todo o espaço e, caso contrário, sofrem punições. Enquanto o BBB é gravado em um estúdio, A Fazenda acontece em uma fazenda localizada em Itapecerica da Serra.

Como é o espaço

Mas o que mais chama atenção é a estrutura do espaço. Em A Fazenda, o local de confinamento é muito maior que o BBB, até por conta dos objetivos e os diversos animais que fazem parte do jogo.

No BBB, o formato é de uma casa comum, com quartos, área da piscina, uma ampla sala para os momentos decisivos do reality, jardim, quarto do líder e uma academia que é bastante usada para formação de estratégias no jogo e fofocas.

Quais as tarefas precisam ser feitas

Apesar de diversas dinâmicas diariamente, no “Big Brother Brasil”, os participantes só precisam cuidar do ambiente e preparar as próprias refeições. Já em ''A Fazenda'', o trabalho é mais pesado. Os peões são responsáveis por tirar o lixo, cuidar da horta e, principalmente, dos bichos. As obrigações de cada um são definidas pelo fazendeiro da semana, um tipo de líder, e é na distribuição das atividades que surgem brigas e muito entretenimento.

Como são as festas no BBB e na A Fazenda

Uma das maiores diferenças entre os realitys são as festas. No BBB, são duas festas por semana e o líder pode até escolher o tema de uma delas. Além disso, pode ser homenageado e escolher a playlist, figurino e decoração. Outras vezes, a festa pode ter shows de famosos e uma produção digna de aplausos.

Já em A Fazenda, nada disso ocorre. De maneira bem mais tímida, com espaço e horário limitados, os drinks e álcool famosos no programa da TV Globo não são estimulados e logo cedo todos os participantes precisam acordar cedo para cuidar dos bichos.

Jogo da discórdia

A dinâmica está presente nos dois programas, mas com diferentes objetivos. No BBB, a atração é ao vivo, sem cortes e esperada por todos que acompanham o programa. Já no reality apresentado por Adriane Galisteu, a dinâmica é gravada e só aparece editada, no ao vivo.

As eliminações nos realitys: Paredão × Roça

Paredão, berlindas ou roça, não importa o nome, o objetivo é o mesmo entre os realitys: eliminação. No Big Brother, o medo de ser o eliminado da semana começa na quinta-feira, quando ocorre a Prova do Líder. A formação do paredão é finalizada no domingo e eliminada na terça-feira. Já na Fazenda, a dinâmica é um pouco mais complexa.

Primeiro, é definido o Fazendeiro da semana, quem terá imunidade e o poder de indicar alguém para a berlinda. Depois disso, é realizada a Prova do Lampião, que dá dois poderes ao vencedor. Esses poderes são revelados ao público em dois momentos: primeiro logo depois da prova e o segundo só na hora da formação da berlinda. Eles são usados de acordo com a dinâmica do jogo.

Além do fazendeiro e da votação da casa, outras duas indicações são feitas: o mais votado da casa ‘puxa’ um dos peões da baía para a roça. Por fim, a quarta cadeira é ocupada pela pessoa mais impopular no jogo. Isso porque em outra dinâmica do Resta Um, cada peão deve salvar outro colega de jogo. Quem sobrar, vai para a berlinda. Desses quatro, um deles se salva na Prova do Fazendeiro, que acontece um dia depois da formação da roça. Por fim, o eliminado deixa a casa na quinta-feira e no domingo seguinte começa todo o esquema de novo.