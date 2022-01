Polêmicas no 'BBB': Relembre as principais ‘broncas’

O confinamento do "Big Brother Brasil" costuma aflorar vários tipos de comportamentos dos participantes. Tanto prova que algumas edições do reality show deram mais ‘dor de cabeça’ do que outras, por serem alvos de polêmicas envolvendo suspeita de estupro, brigas e desistenciais histórias. Por isso, o público está ainda mais ansioso para começar a acompanhar o programa, que está marcado para começar na próxima segunda-feira (17/01), e descobrir quem serão os principiantes da temporada.

Enquanto o ‘BBB 22’ ainda não começa, o portal O Liberal separou polêmicas que ocorreram ao longo das 21 edições do programa. Confira o que marcou a história do BBB até hoje (12/01):

Reveja as polêmicas que ocorreram no ‘BBB’:

A saída do Lucas Penteado do ‘BBB 21’

Lucas Penteado e Gil do Vigor (Reprodução/ TV Globo)

O ator Lucas Penteado marcou a última edição do programa, após decidir que sairia do reality show por não aguentar a pressão e, também, 'perseguição' de alguns colegas de confinamento. Na noite em que desistiu, o artista chegou a trocar beijos com Gilberto. Mas, logo em seguida, pediu para sair da casa.

Na época, chegou a vazar um áudio de Boninho comentando a situação com o cantor Projota: “Deixa eu te falar, cara. A gente descobriu só depois que ele [Lucas] estava aí que ele tinha problema com bebida. É um moleque do bem, até a hora que ele bebe. (...) Ele tá aqui, tá tranquilo, tá outra pessoa, ele já entendeu isso”.

A relação tóxica entre Emilly Araújo e Marcos Harter, no ‘BBB 17’

Marcos e Emilly (Reprodução/ TV Globo)

Os ex-casal Emilly e Marcos protagonizaram uma das cenas mais conflituosas, nas últimas semanas do programa. Isso porque, durante uma briga acalorada, o médico teria tentado agredir a moça, que ficou com hematomas no corpo. Devido a isso, Marcos foi expulso do reality show e foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pela agressão.

Suposto caso de estupro dentro do ‘BBB 12’

Monique e Daniel Echaniz (Reprodução/ Redes sociais)

O ex-participante Daniel Echaniz foi expulso do programa após ter “comportamento inadequado" com Monique Amin. Após ingerirem bebida alcoólica dentro de uma festa no confinamento, ambos foram para baixo do endredon e as câmeras flagraram movimentos suspeitos, o que seria de um ato sexual não consentido.

Autoridades chegaram a recolher o depoimento da sister, que chegou a negar o abuso, mas a suspeita fica no ar até os dias atuais.

Boninho diz que ‘vai arrancar braço’ de participante do ‘BBB 9’

Ana Carolina e Naiá (Reprodução/ Redes sociais)

A ex-sister Ana Carolina teria usado um alicate não-esterilizado para fazer as unhas de ‘vó Naiá’, que era diabética. Após as câmeras capturarem o ocorrido, Boninho deu um sermão inédito na participante antes de entrar no ao vivo: “Dona Ana Carolina, esse aviso é para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Naiá é diabética. Se essa mer* inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate”.

Marcela e Daniel também movimentaram a edição ao manterem relação no mesmo quarto que os colegas de confinamento dormiam.

BBB 21

O romance frustrado de Fiuk e Thaís virou meme nas redes sociais, após o cantor chorar depois de protagonizar carícas quentes com a sister.