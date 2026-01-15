Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Solange Couto revela que sofreu golpe financeiro de amigo famoso; veja quem é

A atriz precisou vender a casa e dois carros para quitar a dívida

Victoria Rodrigues
fonte

A atriz Solange Couto foi a primeira participante do grupo camarote revelada ao público do BBB 26. (Foto: Manoella Mello/ TV Globo)

A atriz brasileira Solange Couto surpreendeu o público do Big Brother Brasil 26 ao revelar aos participantes Aline Campos e Babu Santana que sofreu um golpe financeiro de um amigo famoso há alguns anos. Ao fazer a revelação aos brothers, a dona do bordão “Não é brinquedo, não” disse ainda que precisou se desfazer de todos os seus bens e da casa que morava com os filhos no Rio de Janeiro para poder pagar a dívida.

“Eu levei um golpe de uma pessoa, um colega muito próximo, que me deu uma porrada e eu tive que vender minha casa. Tive não, eu vendi porque eu não conseguiria olhar para aquelas pessoas com quem eu me comprometi a pagar e não pagar. Em um dia eu tinha uma casa com piscina, quatro quartos, dois carros bons na garagem, e no dia seguinte eu não tinha dinheiro para comprar um macarrão instantâneo”, contou a atriz aos brothers durante o BBB 26.

VEJA MAIS

image BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira
A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

image BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida
A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, pediu um curativo

[[(standard.Article) 'BBB 26': Solange Couto, a Dona Jura de 'O Clone', é a 1ª participante Camarote confirmada]]

Como a atriz conseguiu pagar a dívida?

Com o sucesso que fez em algumas novelas da TV Globo, Solange Couto explicou que conseguiu pagar a dívida após vender todos os bens comprados com o dinheiro de seu trabalho. “Era a única casa que eu tinha, boa para caramba, e meus dois carros. Eu vendi tudo na época da noite para o dia, por qualquer preço, para pagar as pessoas. Mas eu cumpri com a minha palavra”, ressaltou.

Apesar da atriz não ter revelado o nome do amigo famoso que teria aplicado o golpe, alguns internautas lembraram que Solange chegou a contar a mesma história em outro momento antes de entrar na casa. Em uma entrevista que fez para o canal do YouTube “Na Real”, realizada em 2023, a atriz revelou que o autor do golpe foi o ator Jorge Lafond, que deu vida à personagem Vera Verão, em “A Praça é Nossa”, do SBT. Ele morreu há 23 anos, vítima de um problema cardíaco e falência múltipla de órgãos.

image Vera Verão foi a personagem mais famosa de Jorge Lafond (Reprodução / SBT)

“Não é uma pedra no meu sapato mais, mas ficou engasgado, sim. Eu tive um colega, que eu considerava muito. A gente era muito amigo, por muitos anos, de dividir dinheiro, dar gargalhada, dividir confidências, de se acompanhar e fazer tudo junto. O nome dessa pessoa é Jorge Lafond, que fazia a Vera Verão”, concluiu Solange no podcast.

(Victoria Rodrigues, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atriz

solange couto

revelação

golpe financeiro

bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico

Com 50 anos de carreira, a artista unindo memórias da infância em Belém, luta política e fé, em espetáculo que tem neta no elenco

15.01.26 10h40

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de confinamento

Os participantes seguem apenas tomando água e comendo biscoito de água e sal, em determinado momento, eles receberam água de coco e lenço umedecido.

15.01.26 9h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

recomendação médica

Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

14.01.26 23h59

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

SUPERAÇÃO

Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

O vencedor quebrou seu próprio recorde de resistência

15.01.26 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda