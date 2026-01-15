BBB 26: Solange Couto revela que sofreu golpe financeiro de amigo famoso; veja quem é

A atriz brasileira Solange Couto surpreendeu o público do Big Brother Brasil 26 ao revelar aos participantes Aline Campos e Babu Santana que sofreu um golpe financeiro de um amigo famoso há alguns anos. Ao fazer a revelação aos brothers, a dona do bordão “Não é brinquedo, não” disse ainda que precisou se desfazer de todos os seus bens e da casa que morava com os filhos no Rio de Janeiro para poder pagar a dívida.

“Eu levei um golpe de uma pessoa, um colega muito próximo, que me deu uma porrada e eu tive que vender minha casa. Tive não, eu vendi porque eu não conseguiria olhar para aquelas pessoas com quem eu me comprometi a pagar e não pagar. Em um dia eu tinha uma casa com piscina, quatro quartos, dois carros bons na garagem, e no dia seguinte eu não tinha dinheiro para comprar um macarrão instantâneo”, contou a atriz aos brothers durante o BBB 26.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'BBB 26': Solange Couto, a Dona Jura de 'O Clone', é a 1ª participante Camarote confirmada]]

Como a atriz conseguiu pagar a dívida?

Com o sucesso que fez em algumas novelas da TV Globo, Solange Couto explicou que conseguiu pagar a dívida após vender todos os bens comprados com o dinheiro de seu trabalho. “Era a única casa que eu tinha, boa para caramba, e meus dois carros. Eu vendi tudo na época da noite para o dia, por qualquer preço, para pagar as pessoas. Mas eu cumpri com a minha palavra”, ressaltou.

Apesar da atriz não ter revelado o nome do amigo famoso que teria aplicado o golpe, alguns internautas lembraram que Solange chegou a contar a mesma história em outro momento antes de entrar na casa. Em uma entrevista que fez para o canal do YouTube “Na Real”, realizada em 2023, a atriz revelou que o autor do golpe foi o ator Jorge Lafond, que deu vida à personagem Vera Verão, em “A Praça é Nossa”, do SBT. Ele morreu há 23 anos, vítima de um problema cardíaco e falência múltipla de órgãos.

Vera Verão foi a personagem mais famosa de Jorge Lafond (Reprodução / SBT)

“Não é uma pedra no meu sapato mais, mas ficou engasgado, sim. Eu tive um colega, que eu considerava muito. A gente era muito amigo, por muitos anos, de dividir dinheiro, dar gargalhada, dividir confidências, de se acompanhar e fazer tudo junto. O nome dessa pessoa é Jorge Lafond, que fazia a Vera Verão”, concluiu Solange no podcast.

(Victoria Rodrigues, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)