BBB 26: Jonas vence a 1ª Prova do Anjo

BBB 26: Jonas vence a 1ª Prova do Anjo

A primeira etapa da disputa foi em dupla e ele estava com Sarah

Lívia Ximenes
fonte

Jonas é o 1º Anjo do BBB 26 (Manoella Mello | Globo)

Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26. A disputa foi realizada em dupla e ele estava com Sarah Andrade. Como benefícios, além de ficar imune, ter almoço especial e ver vídeos da família, Jonas recebe 500 estalecas e pode imunizar um participante. Nessa dinâmica, ele também tem a possibilidade de comprar mais uma imunidade e entregar a outra pessoa.

No começo da prova, Jonas e Sarah estavam juntos e deixaram para trás os outros 16 participantes que concorreram. Alberto Cowboy ficou de fora por ser o atual Líder da Casa e Jordana saiu da disputa por meio de sorteio. Na segunda etapa, Jonas levou a melhor contra Sarah e conquistou o título de Anjo da Casa.

A pessoa que for escolhida por Jonas para ser imunizada está fora de risco de ir ao Paredão. Caso ele compre mais uma imunidade, dois participantes serão salvos. O grupo de possíveis eliminados é formado neste domingo (18) e marca o primeiro Paredão Triplo da edição.

 

.
