BBB 26: Maxiane e Jonas dormem juntos após beijo em primeira festa da casa

A aproximação entre Maxiane e Jonas Sulzbach avançou após a primeira festa do BBB 26. Depois de se beijarem durante a comemoração, os dois foram juntos para o banho e, mais tarde, dividiram a cama no Quarto Sonho da Eternidade.

No banho, Jonas foi questionado por Maxiane sobre a temperatura da água e respondeu de imediato: "Eu estou quente". A cena foi acompanhada por outros participantes, que riram enquanto Brigido aguardava sua vez.

Jonas ainda ensaboou as costas de Maxiane, que reagiu com bom humor: "Eita como dá entretenimento". Em tom de brincadeira, o veterano comentou: "Aposto que até hoje você não lavou essas costas".

Já na manhã deste sábado, 17, os dois se cobriram na cama e trocaram novos beijos. Em seguida, Maxiane comentou: "Tem que se comportar".