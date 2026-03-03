Capa Jornal Amazônia
Danilo Gentili renova com o SBT e faz 'trollagem' nas redes sociais

O novo vínculo foi estendido por mais dois anos

Estadão Conteúdo
fonte

Danilo Gentili denfende Leo Lins, após demissão. (Reprodução / Internet)

O SBT anunciou nesta terça-feira, 3, a renovação de contrato com o apresentador Danilo Gentili, encerrando especulações recentes sobre uma possível saída do humorista da emissora.

O novo vínculo foi estendido por mais dois anos. Contratado em 2014, o apresentador completa 12 anos à frente do programa The Noite a partir da semana que vem.

Em nota, Gentili celebrou a continuidade na emissora. "Estou muito feliz por permanecer no SBT, minha casa há mais de uma década", afirmou.

Antes disso, porém, o apresentador chegou a anunciar pelas suas redes sociais a rescisão com a emissora, mas era apenas uma "trollagem".

Gravações interrompidas

O anúncio ocorre após as gravações do programa The Noite serem interrompidas devido à ausência de assinatura contratual com Gentili.

O impasse aconteceu após anos de relação marcada por negociações delicadas. Em 2024, o próprio Danilo Gentili tornou pública sua insatisfação com a emissora, citando, na ocasião, questões relacionadas a estrutura e investimentos na atração.

Outro ponto sensível nos bastidores envolve a banda Ultraje a Rigor, que acompanha o apresentador desde os tempos do Agora é Tarde, na Band. Em diferentes momentos, teria havido discussões internas sobre a permanência do grupo no formato.

Além disso, o canal oficial do programa no YouTube, que soma milhões de inscritos, enfrenta restrições internacionais, o que limita o alcance e a monetização do conteúdo fora do Brasil.

Audiência e desempenho comercial

No ar desde março de 2014, o The Noite se consolidou como o único talk show diário da televisão aberta brasileira. Ao longo de quase 12 anos, a atração se tornou uma das marcas mais estáveis da grade do SBT.

Em 2025, o programa registrou alguns de seus melhores desempenhos comerciais e chegou a alcançar a liderança de audiência em determinadas ocasiões na faixa horária, superando concorrentes diretos.

Mesmo com o bom desempenho, o momento atual mostra que a questão contratual se tornou prioridade para a emissora antes da continuidade das gravações.

TV/SBT/THE NOITE/DANILO GENTILI/CONTRATO/RENOVAÇÃO
