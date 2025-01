BBB 25: Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja o resultado da dinâmica deste sábado (25/1)

Neste sábado (25), os participantes do Big Brother Brasil 25 disputam a Prova do Anjo em duplas, e os vencedores terão a missão de imunizar outra dupla no Paredão de domingo (26). Antes da disputa, foi realizado um sorteio para definir a ordem de participação das duplas e quais participantes ficaram de fora. Veja como foi a disputa, vencida por Daniele e Diego Hypolito!

Ordem de participação na Prova do Anjo

Aline e Vinícius Guilherme e Joselma João Gabriel e João Pedro Gracyanne Barbosa e Giovanna Camilla e Thamiris Daniele e Diego Hypolito Vitória Strada e Mateus Renata e Eva

As duplas Edilberto e Raissa e Gabriel e Maike não participarão da disputa. Elas foram vetadas, respectivamente, por Vitória Strada e Mateus e Daniele e Diego Hypolito.

Dinâmica da Prova do Anjo

A Prova do Anjo desta semana foi inspirada em um jogo da memória e aconteceu em duas fases:

Primeira fase: melodia no piano

Cada dupla teve um grande piano à sua frente, com teclas numeradas. O desafio era reproduzir a sequência correta de uma melodia, acionando as teclas na ordem certa. Caso errassem, precisariam reiniciar a participação.

Segunda fase: montagem de sanduíche

Os participantes tiveram que montar um hambúrguer seguindo um gabarito. Ao apertar um botão, a caixa do lanche era aberta com os ingredientes. O desafio foi encaixar as peças na ordem correta no menor tempo possível.

Vencedores definidos pelo menor tempo

O tempo total de cada dupla foi calculado somando o desempenho na montagem do sanduíche e as penalidades da primeira fase. Confira os tempos de cada dupla:

Aline e Vinícius: Cometeram 4 penalidades na primeira fase, adicionando 20 segundos ao tempo final. Total: 1:39.358.

Guilherme e Joselma: Cometeram 4 penalidades, acrescentando 20 segundos. Total: 2:41.136.

João Gabriel e João Pedro: Sem penalidades na primeira fase, finalizaram com o tempo de 1:14.178.

Gracyanne Barbosa e Giovanna: Cometeram 13 penalidades, somando 65 segundos ao tempo final. Total: 2:06.192.

Camilla e Thamiris: Erraram 7 vezes, adicionando 35 segundos de penalidade. Total: 2:19.102.

Daniele e Diego Hypolito : Com o melhor tempo, os irmãos cometeram apenas 1 penalidade, somando 5 segundos. Total: 1:08.314.

: Com o melhor tempo, os irmãos cometeram apenas 1 penalidade, somando 5 segundos. Total: 1:08.314. Vitória Strada e Mateus: Erraram uma vez, adicionando 5 segundos. Total: 1:08.938.

Renata e Eva: Erraram uma vez, adicionando 5 segundos ao tempo final. Total: 1:09.868