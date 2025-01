BBB 25: Diogo Almeida e Vilma escolhem as três duplas como alvos na Mira do Líder; saiba quem são

O segundo Paredão do Big Brother Brasil está prestes a ser formado e as tensões dentro da casa só aumentam. Na noite desta sexta-feira (24), os líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, tomaram uma decisão crucial ao escolherem as três duplas alvos na Mira do Líder: Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius foram os indicados, ficando sob o risco iminente de enfrentar a berlinda.

A formação oficial do Paredão será realizada no próximo domingo (26) e contará com uma dinâmica tripla que promete agitar ainda mais o jogo. Veja como será:

Diogo e Vilma escolherão uma das duplas indicadas na Mira do Líder para ir diretamente ao Paredão;

Os demais confinados votarão para enviar outra dupla à berlinda;

A dupla indicada pelo toque do Big Fone terá o poder de puxar mais uma dupla para o Paredão;

Após essas indicações, todas as duplas, com exceção da escolhida pelos líderes, disputarão a Prova Bate e Volta, buscando uma chance de escapar da eliminação.