BBB 25: Diogo Almeida e Vilma vencem a prova e são os novos líderes da casa

Diogo Almeida e Vilma são os novos líderes do BBB 25. Eles venceram a dinâmica que ocorreu na noite desta quinta-feira (23/01). Além da liderança, a dupla ganhou também na dinâmica R$ 10 mil para cada. A vitória chegou para mãe e filho após eles terem voltado do último Paredão.

VEJA MAIS

A primeira parte da Prova do Líder da semana ocorreu em duelos conforme a numeração dos coletes escolhidos pelos participantes. As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna enfrentaram os amigos Vitória Strada e Mateus; Camilla e Thamiris contra Diogo Almeida e Vilma; os amigos Mike e Gabriel contra as sisters Eva e Renata; Diego e Daniele Hypólito jogaram contra Aline e Vinícius; por fim, os irmãos João Gabriel e João Pedro contra Guilherme e Delma.

Na dinâmica, as duplas se enfrentaram respondendo entre ‘falso’ ou ‘ verdadeiro’ as questões sobre caspas e cuidados com o couro cabeludo. Mateus e Vitória Strada foram a primeira dupla a vencer o duelo e avançaram para a próxima fase; Diogo e Vilma também estão na fase final da dinâmica ao lado de Mike e Gabriel, Aline e Vinicius, João Gabriel e João Pedro.

Já na última segunda fase da prova, os participantes precisaram usar toda a sua força e agilidade. Aline e Vinícius queimaram a dinâmica e foram eliminados apesar de terem 'concluído' por primeiro. Vitória Strada e Mateus e Maike e Gabriel serem desclassificados após pegarem mais ou menos das 20 bolinhas brancas. Os irmãos João Pedro e João Guilherme também não conseguiram concluir a dinâmica.

Quem está no VIP?

Edy e Raissa, Maike e Gabriel foram os escolhidos por Diogo e Vilma para desfrutar dos privilégios da casa mais vigiada do Brasil.