Entenda a Dinâmica da Semana no BBB 25: Paredão triplo e Big Fone vão agitar casa

Na última quinta-feira (23/01), o apresentador Tadeu Smith explicou aos telespectadores como será a Dinâmica da Semana no Big Brother Brasil 25, prometendo um fim de semana cheio de surpresas e movimentações estratégicas na casa mais vigiada do Brasil. O destaque da semana inclui Paredão triplo, Big Fone com imunidade e indicação, além de provas decisivas.

Superliderança e suas consequências

Diogo Almeida e Vilma venceram a segunda Prova do Líder, garantindo o poder de uma ‘superliderança’. Além da imunidade, a dupla terá um papel determinante nesta semana. Eles irão:

Vetar uma dupla da próxima Prova do Líder;

Emparedar uma dupla diretamente;

Escolher três duplas que estarão na mira para uma segunda indicação ao Paredão. Essa decisão será tomada ainda nesta sexta-feira (24/01), mostrando que a liderança traz consigo muita responsabilidade e possibilidades de impacto no jogo.

Big Fone e Prova do Anjo no sábado

No sábado (25/01), os confinados enfrentarão a Prova do Anjo, mas não será o único momento de tensão no dia. Pela primeira vez nesta temporada, o Big Fone tocará na casa, oferecendo ao participante que atender o poder de imunizar uma dupla e indicar outra diretamente ao Paredão.

Formação do Paredão Triplo no domingo

O segundo Paredão da temporada será formado no domingo (26) e contará com uma dinâmica tripla:

Diogo e Vilma escolherão uma dupla para ir direto ao Paredão;

Os demais confinados votarão para indicar outra dupla à berlinda;

A dupla indicada pelo Big Fone terá o direito de puxar mais uma dupla para o Paredão;

Após as indicações, todas as duplas indicadas (exceto as indicadas pelos líderes) disputarão a Prova Bate e Volta para tentar escapar da eliminação.