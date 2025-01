BBB 25: Edilberto e Raissa são vetados por Aline e Vinícius da Prova do Líder

Antes de concluírem a sua liderança, Aline e Vinicius tiveram que vetar uma dupla de participar da segunda Prova do Líder do BBB 25, que ocorrerá na noite desta quinta-feira (23/01). A família circense Edilberto e Raissa foram os escolhidos para ficar de fora da dinâmica decisiva. Sem hesitar, os amigos escolheram e justificaram a decisão pela falta de afinidade com pai e filha.

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, explicou antes de entrar na casa para conversar com os brothers, que a primeira fase da Prova do Líder da noite de hoje será em duelos.