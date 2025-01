Quanto recebem os primeiros eliminados do BBB 25?

O casal amazonense Arleane e Marcelo foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 25, na última terça-feira (21/01). A dupla permaneceu uma semana confinada no reality show e, conforme informações do portal Observatório da TV, deve receber um cachê de R$ 33 mil, pago em seis parcelas de R$ 5.500. Além disso, os participantes também têm direito a um salário mínimo por ações publicitárias realizadas durante o programa.

Nesta edição, o prêmio final foi atualizado. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o vencedor do reality poderá receber um valor inicial de R$ 2,5 milhões, que pode aumentar com as eliminações e chegar a R$ 3 milhões.

A nova dinâmica chamada "Pegar ou Guardar" também foi introduzida. Os indicados pelos emparedados eliminados podem somar R$ 30 mil ao prêmio final ou dividir esse valor com sua dupla. Caso optem por ficar com o dinheiro, deverão indicar quatro outras duplas para permanecerem grudadas até o horário definido pela produção.

Arleane e Marcelo escolheram as irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna para participar da dinâmica. As duas decidiram não dividir o valor e adicionaram a quantia ao prêmio final, que subiu para R$ 2.530.000.