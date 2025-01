BBB 25: Prova do Anjo será neste sábado (25); veja onde assistir

Os participantes do Big Brother Brasil 25 estão cada vez mais imersos nas dinâmicas da casa. Após a segunda Prova do Líder ter sido vencida por Diogo Almeida e Vilma, a dupla teve que escolher quem iria para a Xepa e quem ficaria com eles no Vip. Para o Vip, as duplas escolhidas foram: João Gabriel e João Pedro, Edilberto e Raissa, Maike e Gabriel. Por outro lado, a Xepa foi composta por Vitória Strada e Mateus, Thamiris e Camilla, Vinícius e Aline, Eva e Renata, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Guilherme e Delma. Sendo assim, a expectativa para a Prova do Anjo deste sábado (25) aumentou, visto que, Diogo e Vilma se desentenderam no início da semana com Thamiris e Camila, que podem estar na mira da liderança.

Apesar do horário da prova não ter sido confirmado pela produção do programa, a expectativa é de que a dinâmica aconteça entre 12h e 14h deste sábado (25), seguindo a tradição do reality. Com o poder de alterar o rumo da competição, a Prova do Anjo desta semana ainda mais aguardado após os recentes acontecimentos da casa.

Onde assistir à Prova do Anjo

Para os assinantes do Globoplay, a disputa pode ser acompanhada por meio da opção "Acompanhe a Casa". Já para quem não possui a assinatura do streaming, a gravação da dinâmica será exibida durante o programa ao vivo, às 22h25, logo após a novela "Mania de Você".

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)