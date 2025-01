Resumo BBB 25 (24/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Diogo e Vilma saíram do paredão direto para o quarto do Líder. Mãe e filho venceram a segunda Prova do Líder do BBB 25. Eles dividiram a casa entre os grupos VIP e Xepa e horas depois os participantes já estavam unidos pensano em jogo.

O ator disse já ter seus indicados ao próximo paredão.

10 MINUTOS

Na área externa da casa, Daniele tentou se aproximar de Thamiris, Camilla, Gracyanne e Giovanna, para conversar. Porém, Camilla pediu a ginasta que não se aproximasse e esperasse dez minutos para que outro assunto fosse concluído.

Daniele não escondeu o incômodo com a situação e chorou ao lado do irmão.

TRISTE

Depois do ocorrido, a ginasta ficou triste com a situação.Thamiris, Camilla, Gracyanne e Giovanna foram até ela pedir desculpas.

"A gente só precisava trocar uma ideia", comentou Giovanna. "Eu só vim aqui para falar com você, porque não é nada sobre você. A gente realmente estava trocando uma ideia nossa", reforçou Thamiris.

"Eu me sinto uma idiota porque eu não consigo ser diferente", desabafou a ginasta.

CONCHINHA

Aline conversou com Eva, Renata e Daniele sobre a postura que Vinícius teve quando ela tentou ficar com Diogo no Show de Quarta com César Menotti e Fabiano.

"Estou aqui na seca, que ontem era para eu ter dado uns negócios de uns beijos, e você me enchendo o saco, apertando a minha mente", disse a policial.

"Eu quero é me enlaçar mesmo, todinha. Era para eu estar hoje acordando como? De conchinha", acrescentou.

As bailarinas afirmam que são a favor do romance "Ele [Vinícius] mandou eu esperar a próxima festa. Daqui a pouco o boy não quer mais e eu faço o quê? Me lasco", conclui Aline.