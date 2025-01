Resumo BBB 25 (24/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Formação de novos Líderes na casa do Big Brother Brasil. Também é hora de um novo Paredão começar a se formar. E, com isso, os receios e as estratégias se intensificam. Com esses nervos à flor da pele, o Queridômetro trouxe aquele rebuliço pela manhã. À tarde foi hora de afinar as estratégias e, à noite, o primeiro movimento efetivo: três duplas 'Na Mira do Líder' - Thamiris e Camilla, Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius.

O dia foi movimentado. Teve Mercado para VIP e Xepa, desabafo, papos sobre carência e até punição. Para fechar, um show incrível com Gustavo Mioto, Luan Pereira e Tierry. Daniele Hypolito se abriu com o irmão, Diego, sobre suas dificuldades de construir relações no confinamento: "Não estou reclamando de nada, nem de ninguém. Só estou chateada, acho que até comigo mesma...Porque eu fico pensando que eu acho que realmente eu sou chata, entendeu?", disse a sister.

O ginasta tentou reanimar a irmã e declarou que precisa da irmã no reality, Ele ainda quis deixar claro: "Não é para deixar de ficar triste, Dani. É também para você levantar. Senão, não vale a pena a gente estar aqui, é melhor apertar o botão", disse o brother. Vitória Strada provocou Giovanna sobre possível beijo em Maike.

Ela também brincou sobre a irmã de Gracyanne Barbosa ter pego "ranço" do paulista e a sister concordou com a cabeça. "Mas passa rapidinho, também", completou Strada. Os brothers e sisters assistiram ao filme 'Vítimas do Dia', protagonizado por Jessica Ellen e Amaury Lorenzo. No fim, Aline chorou bastante. Também foi dia de punição: Vitória Strada perdeu 50 estalecas.