BBB 25: Guilherme é o último a deixar a Prova do Finalista; web acusa brother de 'trapaça'

Após quase 12 horas de prova resistindo à água e vento frio na Prova do Finalista, no BBB 25, Guilherme foi o último participante a deixar a dinâmica após desistência de Renata. O ganhador desta prova está classificado diretamente para a final desta edição, marcada para o próximo dia 22 de abril. Veja ao momento:

VEJA MAIS

Minutos antes, a bailarina havia dito ao brother que estava pensando em abandonar a prova devido à exaustão. "Eu to achando que eu vou sair, Gui, to muito cansada", desabafou a sister. Em seguida, ela avisa à produção do programa que está oficialmente desistindo da dinâmica.

Web acusa Guilherme de "trapaça"

Nas redes sociais, no entanto, internautas exigiam a desclassificação de Guilherme da prova sob acusação de vantagem após o brother vestir uma camisa térmica. As solicitações da desclassificação de Guilherme, com a tag "GUILHERME DESCLASSIFICADO", acumulam cerca de 110 mil publicações somente no X (antigo Twitter).