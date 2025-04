BBB 25: João Pedro é o segundo a deixar a Prova do Finalista e se junta à Vitória Strada no paredão

João Pedro foi o segundo participante a abandonar a Prova do Finalista, dinâmica de resistência que garante ao ganhador uma vaga na final na edição deste ano. O brother resistiu cerca de nove horas na prova, mas chegou ao limite e teve que abandonar a dinâmica. Agora, o irmão de João Gabriel se junta a Vitória Strada, a primeira a deixar a prova, no último paredão do programa.

Antes de deixar a prova, João falou para a aliada Renata: "Minhas pernas estão doendo. Eu vou sair. Fica aí, viu? Não desiste."

Seguem na disputa Renata e Guilherme, ambos do grupo Pipoca. Algum deles cumprirá uma das vagas da final do BBB 25, marcada para a noite da próxima terça-feira (22), apresentações musicais de ex-BBBs, homenagens e reencontros.