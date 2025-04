BBB 25: Vitória Strada desiste da Prova do Finalista e enfrenta último paredão da edição

Na manhã desta sexta-feira (18), Vitória Strada foi eliminada da Prova do Finalista do BBB 25 após sete horas de resistência. Após utilizar sua quinta e última ficha para descansar no carro, a sister avisa aos demais participantes que está desistindo da dinâmica.

Enquanto ouve palavras de conforto dos colegas de confinamento, a atriz se declara: "Eu queria dizer o quanto vocês são incríveis, tá?".

"Gente, eu vou desistir", avisa Vitória Strada após sair do descanso permitido na Prova do Finalista. "Está no limite, já, Vi?", pergunta Guilherme. A atriz, então, cai no choro. "Respira", diz o Guilherme.

"Eu queria dizer o quanto vocês são incríveis, tá? E o quanto eu estou feliz de estar aqui. Obrigada por tudo, tá? Boa sorte!", declara Vitória Strada enquanto deixa o Provódromo.

Enquanto os brothers dizem algumas palavras de conforto, Vitória fala: "Eu tenho muito orgulho de vocês, tá?".

Devido à desistência da prova, Renata está automaticamente no último paredão da edição. As outras duas vagas da berlinda serão compostas pelos próximos dois eliminados da dinâmica; quem ganhar a prova está garantido na final do BBB 25.