Diego Hypolito é o 20º eliminado do BBB 25 com 59,77% dos votos

Na noite desta quinta-feira (17/04), o ginasta olímpico Diego Hypolito foi eliminado do Big Brother Brasil 25 com 59,77% da média dos votos para eliminar, no décimo oitavo Paredão da temporada. Ele disputava a permanência na casa com Renata e Vitória Strada. Com a eliminação, Diego se despede do reality como o 20º eliminado e o 16º a deixar o programa de forma individual.

Apesar da saída, Diego alcançou o Top 5 da edição de 2025, consolidando uma trajetória marcada por momentos de emoção, superação e reflexões.

Ao longo da temporada, o ex-atleta compartilhou experiências de sua vida no esporte, falou abertamente sobre sua trajetória pessoal e protagonizou discussões estratégicas dentro da casa.