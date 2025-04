BBB 25: Guilherme desclassificado da Prova do Finalista? Internautas exigem eliminação do brother

Internautas estão pedindo desclassificação de Guilherme, do BBB 25, após supostamente o brother ter tirado vantagem para realizar a Prova do Finalista na noite desta quinta-feira (17), que garante uma vaga na final da edição do programa deste ano.

Segundo os usuários das redes sociais, o genro de Delma estaria com vantagem após vestir uma blusa térmica para participar da dinâmica, a qual os quatro participantes foram submetidos à vento e água.

"O Guilherme vestiu uma blusa térmica APÓS o Tadeu explica a prova de resistência. Algumas perguntas: pode vestir blusa térmica após a explicação? A Renata não foi desclassificada por passar colírio antes de uma?" observou uma internauta. No X (antigo Twitter), a tag "GUILHERME DESCLASSIFICADO" já alcança 21 mil publicações, seguido de "VANTAGEM NA PROVA DO LÍDER", com quase 10 mil posts.

Se desclassificado da prova, Guilherme se junta ao paredão com Vitória Strada e João Pedro, os dois primeiros desistentes, e garante a Renata uma vaga na final do BBB 25.