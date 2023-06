BBB 24: Qual BBB Viih Tube participou? Relembre a trajetória da influencer

Vitória Moraes, também conhecida como ‘Viih Tube’, foi uma das participantes memoráveis do Big Brother Brasil. A atriz e influenciadora digital participou da 21° edição do reality show, e foi de planta a favorita do público com suas dinâmicas e estratégias de jogo na casa.

Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, a jovem de 22 anos iniciou a carreira na internet com um canal no Youtube, onde hoje possui mais de 10 milhões de seguidores. Com facilidade de se comunicar diante da câmera, Viih Tube conquistou o público antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Sua participação no Big Brother Brasil 2021 foi marcada pelo companheirismo e evolução. Para a influenciadora, o programa foi uma oportunidade para superar as inseguranças e mostrar ao público que não era mais apenas uma jovem adolescente. “Eu sou um pouco insegura por causa de tudo o que eu já passei na internet… E chega, sabe? O BBB vai me ajudar a mostrar quem sou, um outro lado meu”, disse em vídeo.

A influenciadora digital acabou sendo a última eliminada da edição, tendo maior rejeição do público com 96,6% de votos e. Apesar da eliminação, a jovem teve estratégia elogiada ao passar a temporada inteira sem estar no paredão e levar apenas cinco votos durante sua participação.

Atualmente, Viih Tube continua trabalhando na internet e desta vez, conciliando a criação de conteúdo com a vida materna, já que é mãe da Lua, sua filha com o ex-BBB Eliezer. Nas redes sociais, a influenciadora compartilha sua rotina e cuidados maternais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)