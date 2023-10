BBB 24: Qual BBB Rafa Kalimann participou? Veja a trajetória da influenciadora

Influencer digital, modelo e apresentadora, Rafa Kalimann, 30 anos, participou da 20° edição do BBB e foi a vice-campeã da edição. Natural de Minas Gerais, a ex-sister saiu da casa dos pais aos 14 anos para tentar a carreira de modelo e iniciar no teatro. Em 2020, foi confirmada na casa mais vigiada do Brasil, que ficou marcada por ter ocorrido durante a pandemia de covid-19.

Kalimann conquistou o público com simpatia e coesão, além das amizades com Manu Gavassi, Thelma e Mari Gonzalez. No reality show, a artista também protagonizou momentos lembrados pelo público até hoje, como as intrigas com Felipe Prior, Hadson Bala, Guilherme e outros participantes.

Antes de entrar no reality show, esteve casada entre 2016 e 2018 com o também ex-BBB e cantor Rodolffo Matthaus até se divorciar após diversas traições do artista. A mineira ficou até a final com Manu Gavassi e Thelma, campeã da edição. Um ano depois ela assinou contrato com a Rede Globo e estreou o talk-show ‘Casa Kalimann’, bastante criticado e cancelado pela emissora.

Mesmo assim, Rafa continuou na Globo como apresentadora e apresenta, atualmente, o ‘Bate Papo BBB’, onde entrevista o eliminado da semana. Em 2022, fez uma breve participação na série musical "Rensga Hits", da GloboPlay e aguarda a estreia na próxima novela das sete, ainda sem nome e data definida para lançamento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)