BBB 24: Saiba quem foram os 23 campeões do reality show brasileiro

O Big Brother Brasil é um dos realitys shows mais disputados no Brasil desde sua estreia, nos idos de 2000. Entre os brothers e sisters que venceram o programa, estão atores, atrizes e influenciadores, que se tornaram celebridades ou ganharam ainda mais projeção desde a vitória.

Além deles, claro, estão outros participantes que não eram tão conhecidos até entrarem na casa mais vigiada do Brasil, mas, nem por isso foram esquecidos pelo público após deixarem o programa. Relembre os escolhidos (as) pelo público brasileiro em cada edição do programa.

BBB 1: Kleber Bambam

Kleber Bambam recebeu prêmio de R$500 mil no primeiro programa (Reprodução/Globo)

O primeiro vencedor da história do programa levou o prêmio de R$ 500 mil e se destacou com a criação da parceira de confinamento: a boneca “Maria Eugênia”.

BBB 2: Rodrigo Cowboy

Cowboy conquistou o Brasil com seu chapéu de vaqueiro com imagem de Nossa Senhora Aparecida (Reprodução/Globo)

O domador de cavalos terminou o programa com 65% dos votos do público e R$ 500 mil. Rodrigo chamou atenção na casa por sempre usar um chapéu de vaqueiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

BBB 3: Dhomini Ferreira

Dhomini protagonizou um romance com Sabrina Sato (Reprodução/Globo)

Sua passagem ficou marcada pelo romance com a atual apresentadora Sabrina Sato. Dhomini recebeu 51% de votos em uma disputa acirrada contra Elane.

BBB 4: Cida dos Santos

Cida dos Santos, até então uma anônima, foi a primeira mulher a vencer o BBB (Reprodução/Globo/Redes Sociais)

Escolhida pelo Brasil com 69% dos votos, Cida foi a primeira vencedora do Big Brother Brasil, um feito surpreendente para uma participante que veio do anonimato.

BBB 5: Jean Wyllys

Jean Wyllys e Grazi Massafera na final do BBB 5 (Reprodução/Globo)

Jean Wyllys foi o único homem gay a vencer o programa e o primeiro a faturar o prêmio de R$ 1 milhão. A edição contou com Grazi Massafera, que também chegou a ser finalista.

BBB 6: Mara Viana

Mara Viana participou da primeira final apenas com mulheres do reality show (Reprodução/Globo)

Na primeira final formada apenas por mulheres da história do programa, Mara e Mariana disputaram o grande prêmio de R$ 1 milhão.

BBB 7: Diego Alemão

Diego Gasques, também conhecido como 'Alemão' (Reprodução/Globo)

Diego Gasques foi o grande vencedor da edição de número 7, com a maior taxa de aprovação do público: 91% dos votos.

BBB 8: Rafinha

Rafinha foi campeão do BBB 8 (Reprodução/Globo)

Na 8° edição, a votação teve que ser estendida por um minuto devido a um empate com Gyselle. Rafinha venceu com 50,15% dos votos.

BBB 9: Max Porto

Max Porto venceu por diferença de décimos de Priscila (Reprodução/Globo)

Visto como um dos articipantes mais “estrategistas” entre os campeões, Max Porto venceu em uma disputa de décimos com 34,85% dos votos, enquanto a adversária recebeu 34,61%.

BBB 10: Marcelo Dourado

Marcelo Dourado participou do BBB 2004, mas só venceu na 10° edição do reality (Reprodução/Globo)

O vencedor já havia participado do programa em 2004, e conquistou o prêmio de R$1,5 milhão 6 anos depois.

BBB 11: Maria Melilo

Maria Melilo conquistou o público com bom-humor no BBB 11 (Reprodução/Globo)

Com 43% dos votos, a participante conquistou o público com simpatia e muito bom-humor.

BBB 12: Fael

Fael, vencedor do BBB 12 (Reprodução/Globo)

Fael teve a maior taxa de aprovação com 92% dos votos.

BBB 13: Fernanda Keulla

Fernanda Keulla se tornou apresentadora após vencer o BBB 13 (Reprodução/Globo)

Após a vitória no programa, a ex-sister seguiu carreira de apresentadora e trabalhou no Vídeo Show, da Globo.

BBB 14: Vanessa Mesquita

Clara e Vanessa viveram romance na casa do BBB 14 (Reprodução/Globo)

Em outra edição com final feminina, a disputa foi entre o casal Clara e Vanessa. Clara ficou na 3° colocação e Vanessa levou R$ 1,5 milhão.

BBB 15: Cézar Lima

Paranaense conquistou público na 15° edição do programa (Reprodução/Globo)

Representando o Paraná, a passagem do brother foi marcada pelos termos regionais, que conquistaram o público na época.

BBB 16: Munik Nunes

Com apenas 19 anos, Munik foi a mais jovem a vencer a competição (Reprodução/Globo)

Munik Nunes foi a vencedora mais jovem da história do programa. Na mesma edição, estiveram Ana Paula Renault e Dona Geralda.

BBB 17: Emilly Araújo

Vencedora disputou o reality ao lado da irmã gêmea, Mayla Araújo (Reprodução/Globo)

Na casa ao lado da irmã gêmea Mayla Araújo, a vencedora da edição recebou 58% de votos do público.

BBB 18: Gleici Damasceno

Gleici Damasceno teve disputa acirrada com Ana Clara, Kaysar e Ayrton (Reprodução/Globo)

Durante a disputa acirrada entre Kaysar, Ana Clara e Ayrton, Gleici saiu como a grande vencedora com 57,28% de aprovação do público.

BBB 19: Paula Von Sperling

Sister protagonizou a vitória mais controversa da história do BBB (Reprodução/Globo)

Em uma das vitórias mais criticadas do Big Brother Brasil, Paula Von Sperling terminou como a grande campeã com 61,09%.

BBB 20: Thelma

Thelminha disputou final do BBB 20 com Manu Gavassi e Rafa Kalimann (Reprodução/Globo)

Uma das edições mais expressivas da história do programa ficou marcada pela vitória de Thelminha.

BBB 21: Juliette

Participante conquistou público com sua história e ganhou uma legião de fãs denominados 'cactos' (Reprodução/Globo)

Com a legião de fãs denominados 'cactos' Juliette se consagrou como uma das figuras mais queridas do programaca com 90,15% de votos.

BBB 22: Arthur Aguiar

Ex-RBD enfrentou final com os camarotes Douglas Silva e Paulo André (Reprodução/Globo)

O ex-RBD Brasil Arthur Aguiar disputou a final contra os também Camarotes Paulo André e Douglas Silva,

BBB 23: Amanda Meirelles

Médica venceu maior prêmio da história com mais de R$2 milhões no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Na 23° edição do reality, a médica ganhou 68,9% dos votos em uma final com a ex-rouge Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao.

